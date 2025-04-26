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Пробудятся темные стороны: 6 самых опасных дней в мае 2025 года

Пробудятся темные стороны: 6 самых опасных дней в мае 2025 года

Май 2025 года не обещает быть простым. По словам астрологов, в этом месяце особенно сильны энергии, которые могут нарушить наш внутренний баланс, спровоцировать ссоры, проблемы в финансовой и личной сферах.

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