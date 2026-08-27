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Daily Storm

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«Река во все стороны неслась большим облаком»: Россиянка рассказала, как пережила наводнение в Непале

«Река во все стороны неслась большим облаком»: Россиянка рассказала, как пережила наводнение в Непале

По последним данным, 165 человек погибли, еще более 1500 числятся пропавшими без вестиНа границе Непала и китайского Тибета 26 августа произошла одна из самых тяжелых природных катастроф последних лет.

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