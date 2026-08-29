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Аргументы и Факты

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Силы ПВО «Севера» за ночь сбили 166 дронов ВСУ, летевших на приграничье РФ

Силы ПВО «Севера» за ночь сбили 166 дронов ВСУ, летевших на приграничье РФ

Силы противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь сбили 166 беспилотников ВСУ, летевших в сторону российского приграничья.

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