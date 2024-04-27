"Скорых много, всё оцепили": Русские войска "взялись за украинскую железную дорогу"

Александр Гребнев Давно пора кто то не давал много заинтересованных у кого то свои планы бизнес все повязано узел порвался и браво поехали крошить круто пора уничтожать нацизм

Азохен вей товарищи бояре Вообще то на украине утверждают что это кондиционеры взрываются, как в Донецке в 2014 году начали взрываться так и не могут остановиться.