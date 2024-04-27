Фото: Олег Рукавицын Россия нанесла массовые удары по железнодорожным станциям, которые Украина использует для военных целей.
"Скорых много, всё оцепили": Русские войска "взялись за украинскую железную дорогу"
Комментарии
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Александр Гребнев
Давно пора кто то не давал много заинтересованных у кого то свои планы бизнес все повязано узел порвался и браво поехали крошить круто пора уничтожать нацизм
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1 час.
Азохен вей товарищи бояре
Вообще то на украине утверждают что это кондиционеры взрываются, как в Донецке в 2014 году начали взрываться так и не могут остановиться.
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1 час.
Азохен вей товарищи бояре
Что то про унитазы давно каклы не пишут.
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1 час.
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