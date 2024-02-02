Американская авиация поразила 85 целей в Ираке и Сирии

Центральное командование вооруженных сил США (USCENTCOM) в пятницу, 2 февраля, заявило, что в ответ на атаку по своей военной базе в Иордании авиация США поразила свыше 85 целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии, – сообщают СМИ.