В Красноярске заработали три новых уличных туалета

В Красноярске сегодня, 9 мая, открыли три новых уличных туалета, бесплатных для посещения. Об этом рассказала замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина (после замужества Филатова) в своем телеграм-канале.
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