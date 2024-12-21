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Театр абсурда

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Зеленского высмеяли украинцы из-за его истерики после пресс-конференции Путина

Зеленского высмеяли украинцы из-за его истерики после пресс-конференции Путина

Сразу после пресс-конференции президента России Владимира Путина свою пресс-конференцию (правда, в Брюсселе) провел и глава Украины.

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