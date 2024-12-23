В Одессе военком с шипами остановил машину, но за рулем была женщина

Global Look Press/IMAGO На юге Одессы сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине) остановил автомобиль, выскочив на дорогу с шипами в руках, но за рулем оказалась женщина, сообщило 22 декабря агентство УНИАН.
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