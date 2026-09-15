BRICS Summit Takes Aim at U.S. Influence Over the Global Economy

Like the Shanghai Cooperation Organization, BRICS, the global grouping of emerging markets and developing countries, is intent on diminishing Western influence over the world economy.
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