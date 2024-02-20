Количество онлайн-транзакций в Китае выросло во время праздника Весны

Объем и количество онлайн-транзакций в Китае резко возросли во время только что завершившегося праздника Весны, показали в воскресенье 18 февраля данные китайской клиринговой компании онлайн-платежей NetsUnion Clearing Corporation и гиганта карточных платежей China UnionPay.
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