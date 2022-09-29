Ставки подняты: чем ответит Россия?

Ситуация вокруг Украины накаляется с каждым днём и сегодня мир балансирует на грани ядерной войны. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации для пополнения военного контингента России в зоне СВО на Украине.
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