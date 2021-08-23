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Выпускники МГУ рассказали о ставшем охранником сокурснике-вундеркинде

Выпускники МГУ рассказали о ставшем охранником сокурснике-вундеркинде

Выпускники МГУ рассказали о учившемся в вузе в 13 лет и ставшем охранником вундеркинде 47-летний москвич Данила П.

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Лев Добрый
"Ранее стало известно, что Теплякова, которая воспитывается в многодетной семье, будет учиться в МГУ на психологическом факультете — она не смогла пройти на бюджет, однако в вузе подтвердили намерение родителей оплатить образование дочери. Алиса Теплякова собирается закончить МГУ за два года." ОТ СЕБЯ СКАЖУ ТАК:Эту девочку надо отправить учиться в США, в МГУ точно её загубят. Скоты даже бюджетное место ей не дали, а ведь она из многодетной семьи.

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