Комуннолиберастическая плесень типа Челышевой, Глаголева, и прочих, пытается нам внушить что Путин ошибся начав СВО, начав вторжение на украину.
Новые атаки на Путина
Комментарии
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Александр Симаков
Если бы с самого начала все мосты жд вокзаы и тоннели "перелопатили", то всё "военное железо" запада так и осталось бы за бугром. А потом всплыло бы где-нибудь в Прибалтике, Молдавии или Грузии. И нам пришлось проводить СВО ещё и на территориях этих государств.
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3 час.
Астон Мартин
другими словами получается что сейчас имеется некий хаб по поставке западного оружия в лице государства Украина , а в Прибалтике Молдавии и Грузии западного оружия нет в принципе ???🤔
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2 час.
Людмила Фирстова
Астон, а вы включите логику и анализируйте информацию
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15 мин.
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