Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новые атаки на Путина

Новые атаки на Путина

  Комуннолиберастическая плесень типа Челышевой, Глаголева, и прочих, пытается нам внушить что Путин ошибся начав СВО, начав вторжение на украину.

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Комментарии
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Александр Симаков
Если бы с самого начала все мосты жд вокзаы и тоннели &quot;перелопатили&quot;, то всё &quot;военное железо&quot; запада так и осталось бы за бугром.  А потом всплыло бы где-нибудь в Прибалтике, Молдавии или Грузии.  И нам пришлось проводить СВО ещё и на территориях этих государств.
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3 час.
Астон Мартин
другими словами получается что сейчас имеется некий хаб по поставке западного оружия в лице государства Украина , а в Прибалтике Молдавии и Грузии западного оружия нет в принципе ???🤔
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2 час.
Людмила Фирстова
Астон, а вы включите  логику и анализируйте информацию
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15 мин.

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