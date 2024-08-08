Новые атаки на Путина

Александр Симаков

Если бы с самого начала все мосты жд вокзаы и тоннели "перелопатили", то всё "военное железо" запада так и осталось бы за бугром. А потом всплыло бы где-нибудь в Прибалтике, Молдавии или Грузии. И нам пришлось проводить СВО ещё и на территориях этих государств.