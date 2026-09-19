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Дальневосточная компания развернула красную рыбу с экспорта на внутренний рынок

Дальневосточная компания развернула красную рыбу с экспорта на внутренний рынок

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ФедералПресс. На полях Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания (ДРУК) приняла решение отказаться от экспорта красной рыбы и икры.

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