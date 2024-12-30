В Копейске установили дорожный знак, где насмерть сбили ребенка

В Копейске (Челябинская область), после вмешательства городской прокуратуры из-за бездействия местных властей, был установлен дорожный знак «Пешеходный переход» на участке, где автомобиль насмерть сбил ребенка.
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