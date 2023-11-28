На Зеленского подали заявление Генпрокурору Украины за отказ идти на переговоры с Россией

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в телеграм-канале сообщил, что потребовал от Генпрокуратуры страны привлечь к ответственности украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
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