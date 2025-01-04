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Петербургский дневник

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Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушениями охраны природы в Токсово

Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушениями охраны природы в Токсово

На протяжении нескольких лет здесь ведется массовая вырубка деревьев Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушений природоохранного законодательства во Всеволожском районе Ленинградской области.

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