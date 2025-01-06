Не взяли награду, но стали мировыми звездами: Юра Борисов и Марк Эдельштейн на красной дорожке «Золотого глобуса» произвели фурор

Кайя Гербер поспешила сделать снимок с новыми звездами из России фото: Getty ImagesВ прошлом году российские актеры Юра Борисов и Марк Эдельштейн произвели фурор в мае 2024 года, взяв «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале за роли в фильме «Анора».
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