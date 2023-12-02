Адвокат Колотович: россияне рискуют штрафом, забирая снег с участка соседей

Привычка перекидывать снег на соседние участки или «заимствовать» его у соседей может иметь неприятные последствия с точки зрения закона, предупреждает адвокат Надежда Колотович в интервью агентству «Прайм».
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