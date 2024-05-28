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  • valeri bolgov
    Пока в Екатеринбурге стоит центр Ельцина, таких идиотов будет ещё больше.«Миллион того сто...
  • Руслан Техажев
    Такой идиотизм в  стремлении заработать на халяву! Вот такие плоды воспитания не чедовека-созидателя, а по Грефу-чело...«Миллион того сто...
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«Миллион того стоит!»: жители Екатеринбурга намеренно лижут куриные яйца, желая отравиться

«Миллион того стоит!»: жители Екатеринбурга намеренно лижут куриные яйца, желая отравиться

Жители Екатеринбурга активно пытаются обогатиться весьма оригинальным способом: они ходят в местный супермаркет, скупают потенциально опасную еду и даже лижут скорлупу яиц на прилавке в надежде подхватить сальмонеллу и ротавирус.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Такой идиотизм в  стремлении заработать на халяву! Вот такие плоды воспитания не чедовека-созидателя, а по Грефу-человека-потребителя! Вот это и есть самое дно в падении нравов!
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14 час.
vb
valeri bolgov
Пока в Екатеринбурге стоит центр Ельцина, таких идиотов будет ещё больше.
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12 час.

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