«Миллион того стоит!»: жители Екатеринбурга намеренно лижут куриные яйца, желая отравиться

Жители Екатеринбурга активно пытаются обогатиться весьма оригинальным способом: они ходят в местный супермаркет, скупают потенциально опасную еду и даже лижут скорлупу яиц на прилавке в надежде подхватить сальмонеллу и ротавирус.
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