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Военное обозрение

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Изабелла Кастильская. Детство и юность знаменитой Католической королевы

Изабелла Кастильская. Детство и юность знаменитой Католической королевы

Изабелла Кастильская и кривое зеркало «Чёрной испанской легенды». Детство великой королевы: опальная инфанта, которую не узнавала собственная мать, воспитанница и ученица Торквемады.

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