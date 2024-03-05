Изабелла Кастильская. Детство и юность знаменитой Католической королевы

Изабелла Кастильская и кривое зеркало «Чёрной испанской легенды». Детство великой королевы: опальная инфанта, которую не узнавала собственная мать, воспитанница и ученица Торквемады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Под Одессой уничтожена база отдыха, использовавшаяся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников
- ВКС РФ ликвидировали группу связанных с ЦРУ офицеров спецназа ССО Украины в Сумской области после получения данных российской разведкой
- Европарламент потребовал от России «немедленно» освободить всех «политических заключённых»
Свежие комментарии