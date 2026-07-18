Страна и люди
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Страна и люди

10 391 подписчик

Правительство хочет допустить больше заключенных к службе по контракту. Кого будут брать в армию?

Правительство хочет допустить больше заключенных к службе по контракту. Кого будут брать в армию?

Правительство предложило сузить список статей, запрещающих службу по контрактуТабылды Кадырбеков/РИА Новости Кабмин предложил Госдуме расширить перечень статей УК, судимость по которым не является препятствием для заключения с Минобороны контракта на участие в СВО.

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Комментарии
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LD
Leon D
Т.е. будут вооруженные подразделения зэков, задобренные плюшками от власти. Власть готовит себе отдельную армию, не ограниченную нормами морали?
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1 м.
t
tolip
Надо ,хоть что то польза.
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1 м.