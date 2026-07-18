Правительство хочет допустить больше заключенных к службе по контракту. Кого будут брать в армию?

Правительство предложило сузить список статей, запрещающих службу по контрактуТабылды Кадырбеков/РИА Новости Кабмин предложил Госдуме расширить перечень статей УК, судимость по которым не является препятствием для заключения с Минобороны контракта на участие в СВО.