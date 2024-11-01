CAS: тысячи людей пострадали из-за климатических изменений в Европе

Масштабные изменения климата оказали фатальное влияние на судьбы тысяч европейцев.Исходя из исследований Института глобального здравоохранения Барселоны (ISGlobal), жара привела к более чем 68 тысячам летальных исходов в Европе, при этом, как заявляют учёные, более половины из них прямо связаны с влиянием антропогенного изменения климата.