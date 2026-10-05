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Новый BMW M3 раскрыт на официальных фото: цены от 110 000 евро, мощность ниже ожидаемой

Новый BMW M3 официально представят только в 2027 году. Баварская компания хранит в строжайшей тайне характеристики спортивного седана.

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