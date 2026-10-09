Steak Lovers
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Steak Lovers

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Террин из свиной рульки. Шикарная альтернатива привычному холодцу

Террин из свиной рульки. Шикарная альтернатива привычному холодцу

Ароматный террин из томленых свиных рулек с маринованными огурчиками и свежей петрушкой — отличная домашняя альтернатива и холодцу, и магазинным мясным деликатесам.

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