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Почему Прибалтика выбрана для подрыва Грузии изнутри

Почему Прибалтика выбрана для подрыва Грузии изнутри

@ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Еще не так давно Грузия и страны Прибалтики были едва ли не ближайшими союзниками по борьбе с «российским имперским влиянием».

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