Врач Гандельман заявил, что добавка низин вредит кишечнику

Ведущие телепередачи «Жить здорово!», терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, заявили, что антибиотик низин может негативно влиять на здоровье кишечника, сообщает «Сетевое издание Мострибуна».
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