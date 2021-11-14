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Эндокринолог Котешкова: злоупотребление сахаром не является ключевым фактором диабета

Эндокринолог Котешкова: злоупотребление сахаром не является ключевым фактором диабета

Чрезмерное употребление сладкого далеко не всегда приводит к развитию сахарного диабета. Ключевым фактором является избыточная масса тела, уточнила эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

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