Подтверждать возраст несовершеннолетних теперь можно через MAXВ правительстве уведомили, что теперь подтверждать возраст несовершеннолетних детей можно будет с помощью цифрового свидетельства о рождении прямо в мессенджере MAX.
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