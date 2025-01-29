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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Родины» Тимошенко о тратах в месяц: «В Ставрополе на 30-50 тысяч можно прожить спокойно. В Москве цены на продукты выше, чем в регионах, очень тяжело»

– Сейчас принято спрашивать у футболистов, могут ли они прожить на 30 или 50 тысяч в месяц. Это возможно или нереально? – Все зависит от города, в котором ты живешь.

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