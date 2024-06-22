Форвард "Эдмонтона" Хайман повторил достижение Буре 30-летней давности

Global Look Press/Amber Bracken/Keystone Press Agency В канадском Эдмонтоне прошел шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами "Эдмонтон Ойлерз" и "Флорида Пантерз", сообщает "СЭ" 22 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии