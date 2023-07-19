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«Дельфин и Русалка» приглашает на новые завтраки с видом на марину

«Дельфин и Русалка» приглашает на новые завтраки с видом на марину

С 1 июля кафе «Дельфин и Русалка» перешло на новый график работы: теперь оно открывается уже в 9:00 и угощает посетителей вкусными фирменными завтраками до 13:00 – чтобы даже самые заядлые совы могли начать день с приятной трапезы на берегу моря.

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