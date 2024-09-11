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Женщины больше не нужны? Рассуждения мужчины об искусственной матке

Женщины больше не нужны? Рассуждения мужчины об искусственной матке

«Эти всё приведёт к тому, что детей рожать не будут. Мужчинам за 5 минут удовольствий - 23 года плати! Женщины не хотят 20 лет тратить на детей, и то же платить здоровьем и деньгами, временем.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ипппанизм.
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17 час.
Валерий Кривошеев
Ну да, искусственным членом, уже никого не удивишь, Мурена подняла вопрос о искусственной матке! Допустим из 200 тыс. рублей выделяемых на ребенка, разворовывается не менее 150 тыс. И вспомнила о том, что эти дети неблагополучны. Хотя в прошлой опубликованной статье говорила, - у матерей одиночек, вырастают обычные дети, нечего они не повторяют судьбу родителей. Ну да, как же! Сплошная пропаганда западных ценностей. В СССР почему-то и из беспризорников вырастали прекрасные люди. По молодости работал в НИИ, так директором был мужчина, воспитывавшийся в детском доме!
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14 час.
В
Воробей
Редкие исключения лишь подчёркивают правило. Да и в детский дом можно попасть в очень разном возрасте. К примеру, при гибели родителей в катастрофе можно попасть туда лет в15. Формально, детдомовец, а фактически, не совсем.
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4 час.

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