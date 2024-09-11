Женщины больше не нужны? Рассуждения мужчины об искусственной матке

Валерий Кривошеев

Ну да, искусственным членом, уже никого не удивишь, Мурена подняла вопрос о искусственной матке! Допустим из 200 тыс. рублей выделяемых на ребенка, разворовывается не менее 150 тыс. И вспомнила о том, что эти дети неблагополучны. Хотя в прошлой опубликованной статье говорила, - у матерей одиночек, вырастают обычные дети, нечего они не повторяют судьбу родителей. Ну да, как же! Сплошная пропаганда западных ценностей. В СССР почему-то и из беспризорников вырастали прекрасные люди. По молодости работал в НИИ, так директором был мужчина, воспитывавшийся в детском доме!