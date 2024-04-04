Суд арестовал директора «Центра водных видов спорта»

Дмитрий Олеников обвиняется в растрате и получении взятки на сумму 1,4 миллиона рублей. Сегодня, 4 апреля, Дзержинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения директору муниципальной Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрию Оленикову по делу о растрате о получении взятки.