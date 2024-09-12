Новая партия Су-57 и Су-35С передана ВКС России (ФОТО, ВИДЕО)

ОАК передала ВКС РФ очередную партию новейших истребителей Су-57 и Су-35С. Эти современные боевые машины прошли все этапы заводских испытаний и были проверены в разных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ.
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