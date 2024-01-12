Йемен крут! Напасть сразу на 9 государств, находящихся в разных уголках Мира, это показатель силы Йемена)) так и кто гегемон в этом Мире?))Кстати, от США до Йемена по прямой более 13000 км, а от Новой Зеландии более 14000 км.
А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Все они обороняются от кого. Научились врать.
Ответить
20 час.
владимир рябченко
Н.Зеландия - колония ЖБ... поэтому вопрос глуп... ибо они стоят в строю нагло-саксов...
Ответить
19 час.
Владимир Барышев
А Дания то, чего там обороняет, вместе со всеми этими "обиженными"?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии