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А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!

А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!

Йемен крут! Напасть сразу на 9 государств, находящихся в разных уголках Мира, это показатель силы Йемена)) так и кто гегемон в этом Мире?))Кстати, от США до Йемена по прямой более 13000 км, а от Новой Зеландии более 14000 км.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Все они обороняются от кого. Научились врать.
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20 час.
владимир рябченко
Н.Зеландия - колония ЖБ... поэтому вопрос глуп... ибо они стоят в строю нагло-саксов...
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19 час.
Владимир Барышев
А Дания то,  чего там обороняет, вместе со всеми этими &quot;обиженными&quot;?
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16 час.

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