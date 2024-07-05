Украина впервые атаковала на новых истребителях F16, а наше ПВО в Херсонской области уже готовятся к их перехвату Юлия СоколоваВпервые с начала продолжающегося конфликта на востоке Украины были задействованы американские истребители F-16.
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