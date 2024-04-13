Вероника Степанова покинет сборную Архангельской области после ухода спонсора

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о дальнейшей карьере. Накануне стало известно, что группа компаний «УЛК» больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области.
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