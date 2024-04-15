➡️В Крыму отмечают 80 лет со дня освобождения «Артека» от немецко-фашистских захватчиков У Мемориала Славы воспитанники Международного детского центра показывают театрализованное представление.
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➡️В Крыму отмечают 80 лет со дня освобождения «Артека» от немецко-фашистских захватчиков У Мемориала Славы воспитанники Международного детского центра показывают театрализованное представление.