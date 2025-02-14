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Китай

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Упрощенный визовый режим станет доступен для всех, кто занимается международными автомобильными перевозками из России в Китай

Санкт-Петербург, 13 февраля /Синьхуа/ -- Граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками из России в Китай, смогут оформить многократную визу на один год независимо от их места жительства, сообщила в четверг пресс-служба правительства РФ.

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