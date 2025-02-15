Митинг против грабительских тарифов состоится в Петрозаводске

Коммунисты решили не отказываться от предложения провести митинг в Соломенном 21 февраля в 13:15 КПРФ проведет митинг в микрорайне Соломенное в Петрозаводске, сообщил нашей редакции руководитель карельского рескома партии Евгений Ульянов.