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Сенатор Кутепов предложил компенсировать общепиту расходы на профилактику COVID-19

Сенатор Кутепов предложил компенсировать общепиту расходы на профилактику COVID-19

Со своей инициативой парламентарий обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину. Сенатор рассказал еще о других способствующих экономической стабильности в общепите предложениях, которые были озвучены во время круглого стола в Совфеде.

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