В Госдуме назвали главные признаки телефонного мошенничества

Если во время телефонного разговора незнакомец настойчиво и с нетерпением просит перевести деньги на якобы безопасный счет или назвать данные банковских карт, любые логины и пароли, то этот человек — мошенник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии