Пелоси считает, что пропалестинские протестующие в США связаны с Россией

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ФБР провести расследование в отношении протестующих в стране, требующих прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС, при этом она без каких-либо доказательств предположила, что некоторые активисты могут иметь связи с Россией.