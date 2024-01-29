Пелоси считает, что пропалестинские протестующие в США связаны с Россией

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ФБР провести расследование в отношении протестующих в стране, требующих прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС, при этом она без каких-либо доказательств предположила, что некоторые активисты могут иметь связи с Россией.
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