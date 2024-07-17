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  • Николай Зюзин
    Всех чурок надо направлять в Думу, наши депутаты заслуживают . По башке раз в день получать.В Самаре мигранты...
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    Не поможет, они , видимо, кормятся от нихВ Самаре мигранты...
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Заболевание подтвердили в Белом доме. Лидер США обещал уйти: Команда Байдена "не пережила" покушения на Трампа

Заболевание подтвердили в Белом доме. Лидер США обещал уйти: Команда Байдена "не пережила" покушения на Трампа

По данным американских таблоидов, президент США Джо Байден лично заявил, что снимется с президентской гонки только в том случае, если "подтвердится заболевание".

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