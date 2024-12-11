Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Модест
    Да им пофигу, лишь бы майнинговые фермы не пострадали. Для этого мощности Зангезурской ГЭС достаточно. Ну и турецкий ...Вся Абхазия остал...
  • Наталья Романенко
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Он согласен на медаль!

Он согласен на медаль!

Гений про злодейства Вот смотрите, какую я прочитала новость: "Мать шестерых детей из Москвы Инга Лыбо удостоена премии «Патриот-2024» в номинации «Материнское сердце», лауреаты премии были объявлены на Всероссийском патриотическом форуме в Манеже в День Героев Отечества".

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