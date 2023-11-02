В Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи

Участники рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Государственную думу поправки, которые предоставят преимущество участникам СВО и их детям при поступлении в колледжи и техникумы, рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.