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В Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи

В Думу внесли поправки о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи

Участники рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Государственную думу поправки, которые предоставят преимущество участникам СВО и их детям при поступлении в колледжи и техникумы, рассказал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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