Цифровой рубль: новая эпоха киберденег в мире финансов Ирина ВальковаС 1 июля 2025 года каждый россиянин получит возможность пользоваться цифровыми рублями — третьей, после наличных и безналичных, формой российской валюты.
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