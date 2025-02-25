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Цифровой рубль: новая эпоха киберденег в мире финансов

Цифровой рубль: новая эпоха киберденег в мире финансов

Цифровой рубль: новая эпоха киберденег в мире финансов Ирина ВальковаС 1 июля 2025 года каждый россиянин получит возможность пользоваться цифровыми рублями — третьей, после наличных и безналичных, формой российской валюты.

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