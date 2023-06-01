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Собянин: все повреждения в пострадавших от атаки БПЛА московских домах устранены

Собянин: все повреждения в пострадавших от атаки БПЛА московских домах устранены

В московских жилых домах, которые были повреждены беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) во время недавней атаки, проведен ремонт.

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