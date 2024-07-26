Депутат Немкин: странное поведение смартфона может говорить о шпионском ПО

Необычное поведение смартфона, в том числе быстрый расход заряда, нагревание или странные шумы во время разговора, могут указывать на наличие шпионского ПО, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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